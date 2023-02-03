В Новосибирске с 4 февраля перекроют движение на площади Будагова

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Ограничения движения транспорта введут на площади Будагова в Новосибирске.

В Новосибирске в течение выходных, с 4 по 5 февраля, ограничат движение транспорта на площади Будагова. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Ограничения будут действовать с 21:00 до 12:00 из-за строительных работ на четвёртом мосту через Обь.

Ниже — полный список ограничений для каждого из видов общественного транспорта:

Автобусы:

№ 8, 13, 21, 54 — в прямом и обратном направлениях на участке от улицы Добролюбова до Щетинкина: улицы Большевистская, Восход, Кирова, Октябрьская магистраль, Красный проспект, далее — по действующей схеме;

№ 9, 36 — на участке от улицы Добролюбова до Гурьевской: улицы Большевистская, конечный остановочный пункт «Речной вокзал», разворот для движения в обратном направлении, Большевистская, далее — по действующей схеме;

№ 28 — в прямом и обратном направлениях на участке от улицы Немировича-Данченко до Щетинкина: Октябрьский мост, улицы Восход, Кирова, Октябрьская магистраль, Красный проспект, далее — по действующей схеме.

Маршрутки:

№ 11 — в прямом направлении от улицы Орджоникидзе до Добролюбова: улицы Военная, Прокатная, Пролетарская, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, Большевистская, далее — по действующей схеме. В обратном направлении — по действующей схеме.

№ 30а — на участке от улицы Ленинградской до Саратовской: улицы Никитина, Кирова, Октябрьская магистраль, Красный проспект, Вокзальная магистраль, проспект Димитрова, Владимировская, далее — по действующей схеме;

№ 30 — на участке от улицы Саратовской до Ленинградской: улицы Владимировская, проспект Димитрова, Вокзальная магистраль, Красный проспект, Октябрьская магистраль, Кирова, Никитина, далее — по действующей схеме.

Троллейбус № 13 будет следовать по маршруту: