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В Новосибирске ВК «Локомотив» обыграл «Динамо-ЛО» на тай-брейке

Фото В Новосибирске ВК «Локомотив» обыграл «Динамо-ЛО» на тай-брейке
Фото В Новосибирске ВК «Локомотив» обыграл «Динамо-ЛО» на тай-брейке

Фото: ВК «Локомотив»

Волейбольный «Локомотив» выиграл второй домашний матч подряд со счетом 3:2 в Новосибирске.

1 февраля волейбольный клуб «Локомотив» обыграл «Динамо-ЛО» со счетом 3:2. Матч проходил в Новосибирске в рамках двадцать первого тура PARI Суперлиги 2023.

Железнодорожники долго не могли найти «свою игру», и начали получать преимущество только после двух проигранных сетов. Тренер Пламен Константинов нашел оптимальный состав команды против гостей из Соснового бора, с которым разгромный проигрыш во втором сете (15:25) обратился в такую же разгромную победу уже в третьем (25:16). Тай-брейк также завершился победой железнодорожников.

«Локомотив» (Новосибирск) – «Динамо-ЛО» (Сосновый Бор) – 3:2 (23:25, 15:25, 25:16, 25:21, 15:9).

Самым эффективным игроком матча стал доигровщик Омар Курбанов с результатом 24 очка. Диагональный Дражен Лубурич обеспечил своей команде 18 баллов, из них 3 эйса. Еще 10 очков у Ильи Казаченкова и 8 у блокирующего Ильяса Куркаева.

Фото В Новосибирске ВК «Локомотив» обыграл «Динамо-ЛО» на тай-брейке 2

Следующий матч станет для «Локомотива» выездным и состоится 11 февраля рамках двадцать второго тура в Туле. Сыграть предстоит с «Белогорьем».

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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