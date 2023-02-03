В Новосибирске возле детского сада заметили вооруженного мужчину

Фото: паблик в "ВК" "АСТ-54"

В Октябрьском районе Новосибирска заметили мужчину с предметом, похожим на автомат Калашникова.

В Новосибирске на территории жилмассива "Европейский берег" заметили мужчину, который гулял недалеко от детского с предметом на спине, который явно напоминает автомат Калашникова. Об этом очевидцы рассказали паблику "ВК" "АСТ-54".

Официальных подробностей пока нет.

Как ранее писал Сиб.фм, нетрезвого мужчину с автоматом в руках задержали в Горском микрорайоне.