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В Новосибирске возле детского сада заметили вооруженного мужчину

Фото В Новосибирске возле детского сада заметили вооруженного мужчину
Фото В Новосибирске возле детского сада заметили вооруженного мужчину

Фото: паблик в "ВК" "АСТ-54"

В Октябрьском районе Новосибирска заметили мужчину с предметом, похожим на автомат Калашникова.

В Новосибирске на территории жилмассива "Европейский берег" заметили мужчину, который гулял недалеко от детского с предметом на спине, который явно напоминает автомат Калашникова. Об этом очевидцы рассказали паблику "ВК" "АСТ-54".

Официальных подробностей пока нет.

Как ранее писал Сиб.фм, нетрезвого мужчину с автоматом в руках задержали в Горском микрорайоне.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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