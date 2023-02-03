В правительстве НСО обсудили вопросы подключения к электросетевой инфраструктуре

Фото: АО РЭС

31 января 2023 года в большом зале правительства Новосибирской области состоялся семинар по вопросам подключения к электросетевой инфраструктуре объектов малого и среднего предпринимательства.

Организаторами мероприятия выступили региональное Министерство ЖКХ и энергетики совместно с системообразующим электросетевым предприятием региона — акционерным обществом «Региональные электрические сети». Семинар прошёл в формате круглого стола под председательством заместителя министра ЖКХ и энергетики Евгения Назарова, модератором выступила Елена Афанасьева, начальник отдела энергетики и газификации регионального ведомства. Основным спикером от лица АО «РЭС» выступил Алексей Гвоздев, директор по технологическим присоединениям компании.

В начале мероприятия новосибирские энергетики представили краткий доклад об основных итогах работы сетевой организации по направлению технологического присоединения с акцентом на льготную категорию заявителей. Они отметили существенный рост количества заявок (около 15%) и рекордное значение присоединяемой мощности объектов в 580 МВт по заключенным в 2022 году договорам об осуществлении технологического присоединения.

Алексей Гвоздев в наглядном формате представил участникам семинара информацию о последних изменениях в отраслевом законодательстве, а также об обновлении клиентских сервисов в части электронного взаимодействия сетевой организации и заявителя. Поделился некоторыми планами развития направления по работе с клиентами и оптимизации бизнес-процессов компании на среднесрочный период.

По окончании официальной повестки участники мероприятия обсудили аспекты прохождения процедуры оформления документов и оплаты за технологическое присоединение для льготных категорий заявителей. Энергетики дали исчерпывающие ответы на вопросы присутствовавших представителей малого бизнеса, а также организаций и предприятий бюджетной сферы.

В заключении семинара представитель МЖКХиЭ Елена Афанасьева отметила, что крупнейшая сетевая компания региона сделала большие шаги навстречу клиентам, постоянно развивая и внедряя новые клиентские сервисы. Это помогло сделать процедуру технологического присоединения более понятной для заявителя, а также сократить сроки и этапы всего процесса.