Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

экономика общество

В правительстве НСО обсудили вопросы подключения к электросетевой инфраструктуре

Фото В правительстве НСО обсудили вопросы подключения к электросетевой инфраструктуре
Фото В правительстве НСО обсудили вопросы подключения к электросетевой инфраструктуре

Фото: АО РЭС

31 января 2023 года в большом зале правительства Новосибирской области состоялся семинар по вопросам подключения к электросетевой инфраструктуре объектов малого и среднего предпринимательства.

Организаторами мероприятия выступили региональное Министерство ЖКХ и энергетики совместно с системообразующим электросетевым предприятием региона — акционерным обществом «Региональные электрические сети». Семинар прошёл в формате круглого стола под председательством заместителя министра ЖКХ и энергетики Евгения Назарова, модератором выступила Елена Афанасьева, начальник отдела энергетики и газификации регионального ведомства. Основным спикером от лица АО «РЭС» выступил Алексей Гвоздев, директор по технологическим присоединениям компании.

В начале мероприятия новосибирские энергетики представили краткий доклад об основных итогах работы сетевой организации по направлению технологического присоединения с акцентом на льготную категорию заявителей. Они отметили существенный рост количества заявок (около 15%) и рекордное значение присоединяемой мощности объектов в 580 МВт по заключенным в 2022 году договорам об осуществлении технологического присоединения.

Алексей Гвоздев в наглядном формате представил участникам семинара информацию о последних изменениях в отраслевом законодательстве, а также об обновлении клиентских сервисов в части электронного взаимодействия сетевой организации и заявителя. Поделился некоторыми планами развития направления по работе с клиентами и оптимизации бизнес-процессов компании на среднесрочный период.

По окончании официальной повестки участники мероприятия обсудили аспекты прохождения процедуры оформления документов и оплаты за технологическое присоединение для льготных категорий заявителей. Энергетики дали исчерпывающие ответы на вопросы присутствовавших представителей малого бизнеса, а также организаций и предприятий бюджетной сферы.

В заключении семинара представитель МЖКХиЭ Елена Афанасьева отметила, что крупнейшая сетевая компания региона сделала большие шаги навстречу клиентам, постоянно развивая и внедряя новые клиентские сервисы. Это помогло сделать процедуру технологического присоединения более понятной для заявителя, а также сократить сроки и этапы всего процесса.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Диана Джафарова
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

10370
Волонтёры в Новосибирске плетут маскировочные сети для бойцов СВО
9433
В Новосибирске найденный мертвым студент Малков оставил предсмертную записку
9287
Опубликованы 14 фото погибших в январе военнослужащих из Новосибирской области
8291
Роспотребнадзор опроверг принудительную вакцинацию от кори в Новосибирской области
7741
В Новосибирск прибыла колонна автобусов с военнослужащими из зоны СВО
6746
В эти дни не прикасайтесь к волосам: календарь стрижек на февраль 2023 года
6473
Новосибирск попал в топ-3 самых загрязнённых городов России