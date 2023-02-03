В зоопарке Новосибирска ёж Соня предсказала погоду весной

Фото: Новосибирский зоопарк

В Новосибирском зоопарке ёж Соня предсказала погоду весной.

В Новосибирском зоопарке ёж Соня предсказала погоду на весну 2023 года. Об этом сообщили в Telegram-канале зоопарка, опубликовав видео.

"Соня сегодня постеснялась есть на публику. Но в итоге полакомилась и весна будет хорошей, но не сразу", — добавили в описание к видео в Telegram-канале зоопарка.

Как утверждают в Telegram-канале Новосибирского зоопарка, 2 февраля отмечается День ежа. Праздник появился в Древнем Риме более 2000 лет назад. Тогда, римляне будили ежей и по их поведению предсказывали какой будет грядущая весна, а также делали прогнозы погоды.

В Новосибирском зоопарке 2 вида ежей живут а теплом павильоне, поэтому не попадают в спячку. Поэтому гадания изменили, покормив Соню перед публикой.

Сиб.фм писал о детёныше ленивца, который обедал в Новосибирском зоопарке.