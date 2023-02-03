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общество

Житель Новосибирска заказал шпионское средство для сдачи экзамена на права

Фото Житель Новосибирска заказал шпионское средство для сдачи экзамена на права
Фото Житель Новосибирска заказал шпионское средство для сдачи экзамена на права

Фото: Pixabay.com

В Новосибирске местного жителя осудили за приобретение специального средства для получения информации.

В Новосибирске суд оштрафовал 29-летнего местного жителя за покупку скрытой камеры, которая является спецсредством для незаметного получения информации. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области. По данным ведомства, с помощью гаджета сибиряк хотел сдать экзамен на водительские права.

Средство представляло собой бескорпусную видеокамеру с внешней антенной и внешним аккумулятором. Кроме того, гаджет мог передавать видео при помощи Wi-Fi.

«По версии следствия, обвиняемый 18.02.2022 приобрел беспроводную , а в последующем использовал их при сдаче экзамена на право управления транспортными средствами в 1 ЭО МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области, пока его преступная деятельность не была пресечена сотрудниками», — уточнили в прокуратуре.

Новосибирца признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 138.1 УК РФ (незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации). Мужчину оштрафовали на 25 тысяч рублей, приговор не вступил в законную силу.

Напомним, ранее шпионский беспилотник засекли в районе аэропорта Толмачёво в Новосибирске.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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