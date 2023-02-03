Житель Новосибирска заказал шпионское средство для сдачи экзамена на права

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В Новосибирске местного жителя осудили за приобретение специального средства для получения информации.

В Новосибирске суд оштрафовал 29-летнего местного жителя за покупку скрытой камеры, которая является спецсредством для незаметного получения информации. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области. По данным ведомства, с помощью гаджета сибиряк хотел сдать экзамен на водительские права.

Средство представляло собой бескорпусную видеокамеру с внешней антенной и внешним аккумулятором. Кроме того, гаджет мог передавать видео при помощи Wi-Fi.

«По версии следствия, обвиняемый 18.02.2022 приобрел беспроводную , а в последующем использовал их при сдаче экзамена на право управления транспортными средствами в 1 ЭО МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области, пока его преступная деятельность не была пресечена сотрудниками», — уточнили в прокуратуре.

Новосибирца признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 138.1 УК РФ (незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации). Мужчину оштрафовали на 25 тысяч рублей, приговор не вступил в законную силу.

Напомним, ранее шпионский беспилотник засекли в районе аэропорта Толмачёво в Новосибирске.