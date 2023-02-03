Жительница Новосибирска стала звездой в Америке после съемки пародии на Миньонов

Фото: скриншот видео Оксаны Бец

Жительница Новосибирска сняла пародию на миньонов и стала популярной в Америке.

В Новосибирске женщина сняла пародию на миньонов из мультфильма "Гадкий Я" вместе с подругами и прославилась в Америке.

Забавное видео жительница Новосибирска сняла с подругами 1 января, девушки решили повеселиться. Из рулонов туалетной бумаги девушки сделали глаза как у персонажей известного мультфильма.

1 января Оксана вместе с подругами сняла шуточное видео, которое в миг разлетелось по социальным сетям в Латинской Америке.

Сегодня видео набрало уже более 1 миллиона просмотров.

По словам Оксаны, ее видео собрало 15 тысяч комментариев, основные авторы из Латинской, Северной Америки и Скандинавии.