Длинные выходные в феврале 2023: как отдыхаем на День Защитника Отечества

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Первый, январский раунд затяжных выходных канул в лету, оставив лишь теплые воспоминания. Зато близится второй, февральский, он несёт нам мужской праздник длиною в три дня.
Именно таким станет новый февраль для многих россиян. Мало того, что в нём всего 28 дней, так ещё и затяжные выходные намечаются. Отмечать день Защитников Отечества мы будем в нынешнем году целых три дня к ряду.
Для работающих на пятидневке россиян в феврале 2023 года, согласно утверждённому Минтруда производственному календарю, насчитали всего 18 рабочих дней, причем один из них будет не полным (сокращённым). Количество выходных в самый короткий месяц года немного удивляет – 10 выходных и праздничных дней.
Как писал ранее портал СибФм, один из январских праздничных выходных, а точнее 1 января, перенесён на февраль и присоединён ко Дню Защитника отечества. Так как сам праздничный день 23 февраля в наступившем 2023 году выпадает на четверг, на пятницу 24 февраля переносится январский выходной. Таким образом февральский праздник удлиняется на три дня с 23 по 26 включительно.
Однако, работающим по шестидневке придётся прервать свои выходные и исполнить свои служебные обязанности в субботу, 25 февраля.
Производственный календарь-2023 указывает на 10 выходных дней в грядущем феврале:
· субботы – 4, 11, 18 25 февраля;
· воскресенья – 5, 12, 19, 26 февраля.
Чуть больше, чем у остальных россиян, выходных дней в феврале 2023 года будет у жителей республик Алтай, Бурятия, Калмыкия, Тыва и Забайкальского края. По распоряжению губернаторов этих территорий 21 февраля объявлен нерабочим днём. Поводом уже много лет является Буддийский Новый год (первый день Нового года по лунному календарю).
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