Мэр Новосибирска Локоть рассказал об уборке снега

Фото: тг-канал Анатолия Локтя
Мэр Новосибирска Локоть рассказал об проблемных местах в городе.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть в субботу, 4 февраля, проконтролировал уборку снега на проблемных территориях города Новосибирска. Об этом он рассказал в своем тг-канале.
По словам градоначальника, в Дзержинском районе центральная часть находится в удовлетворительном состоянии, проспект Дзержинского почищен от снега.
"Однако работа по вывозу снега должны быть продолжена", — сетует Локоть.
Проблемным участком района является улица Волочаевская. Мэр призвал администрацию во взаимодействии с прокуратурой активнее подключать хозяйствующие субъекты к уборке и вывозу снега с данной территории.
"В целом, району необходимо прибавить системности в работе по уборке улично-дорожной сети", — отметил мэр города.
В Октябрьском районе больше всего вопросов вызывает территория МЖК и Плющихинского жилмассива.
"Часть проездов была передана застройщиком городу и не везде ещё поставлена на баланс. В ходе совещания определили источники финансирования уборки таких дорог", — поделился он.
Кроме этого, уборку затрудняют улично-дорожной сети, запаркованные и брошенные автомобили, мешающие работе техники. Например, такая проблема есть на улице Потылицина.
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