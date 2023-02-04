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Мэр Новосибирска Локоть рассказал об уборке снега

Фото Мэр Новосибирска Локоть рассказал об уборке снега
Фото Мэр Новосибирска Локоть рассказал об уборке снега

Фото: тг-канал Анатолия Локтя

Мэр Новосибирска Локоть рассказал об проблемных местах в городе.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть в субботу, 4 февраля, проконтролировал уборку снега на проблемных территориях города Новосибирска. Об этом он рассказал в своем тг-канале.

По словам градоначальника, в Дзержинском районе центральная часть находится в удовлетворительном состоянии, проспект Дзержинского почищен от снега.

Фото Мэр Новосибирска Локоть рассказал об уборке снега 2

"Однако работа по вывозу снега должны быть продолжена", — сетует Локоть.

Проблемным участком района является улица Волочаевская. Мэр призвал администрацию во взаимодействии с прокуратурой активнее подключать хозяйствующие субъекты к уборке и вывозу снега с данной территории.

"В целом, району необходимо прибавить системности в работе по уборке улично-дорожной сети", — отметил мэр города.

Фото Мэр Новосибирска Локоть рассказал об уборке снега 3

В Октябрьском районе больше всего вопросов вызывает территория МЖК и Плющихинского жилмассива.

"Часть проездов была передана застройщиком городу и не везде ещё поставлена на баланс. В ходе совещания определили источники финансирования уборки таких дорог", — поделился он.

Кроме этого, уборку затрудняют улично-дорожной сети, запаркованные и брошенные автомобили, мешающие работе техники. Например, такая проблема есть на улице Потылицина.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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