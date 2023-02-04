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экономика общество

Митинг против повышения тарифов в Новосибирске собрал менее 100 человек

Фото Митинг против повышения тарифов в Новосибирске собрал менее 100 человек
Фото Митинг против повышения тарифов в Новосибирске собрал менее 100 человек

Фото: скриншот из видео

В Новосибирске на митинг против роста тарифов ЖКХ пришло менее ста человек.

Менее 100 человек посетили митинг против повышения тарифов на услуги ЖКХ в Новосибирске. Мероприятие проходило в субботу, 4 февраля, рядом с старым аэропортом.

Как сообщает ОТС-Горсайт, на митинге было замечено много студентов. Всего собралось не более ста человек, несмотря на то, что организаторы активно пиарили мероприятие в соцсетях и рассчитывали на массовое шествие новосибирцев.

По оценке специалистов, провал акции был предсказуем, поскольку в обществе сейчас нет запроса на подобные мероприятия. Более того, проведенная 1 декабря индексация тарифов на услуги ЖКХ была спокойно воспринята населением. Жители мегаполисов понимают, что развитие инфраструктуры и бесперебойная работа коммунальных предприятий невозможны без оправданного повышения тарифов. Тем более, что следующая индексация запланирована на июль 2024 года.

Социологи отметили, что организаторы пытались дестабилизировать обстановку в обществе накануне годовщины СВО, однако им это не удалось. Гораздо более активно новосибирцы принимают участие в патриотических мероприятиях, направленных на поддержку участников спецоперации.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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