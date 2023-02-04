Танец, исполненный душой: педагоги - о Половинском детском образцовом хореографическом коллективе «Вдохновение»

Фото предоставлено хореографическим коллективом "Вдохновение"

В 1989 году на базе Половинского культурно-досугового центра (КДЦ) Краснозерского района Новосибирской области был создан детский хореографический коллектив «Вдохновение». Свыше 30 лет он носит почетное звание образцового, продолжая жить и успешно развиваться в сибирской глубинке благодаря стараниям профессионалов своего дела и активной поддержке администраций района и сельского поселения.

В Краснозерском районе качество жизни сельчан — неизменно на первом месте. Здесь развита социальная инфраструктура. Пристальное внимание власть уделяет спорту и культуре, благодаря чему в муниципалитетах растет число талантливых юных спортсменов, музыкантов, танцоров.

Старинное живописное село Половинное, которому в 2023-м исполнится 182 года, выглядит современно и комфортно. Здесь сельчанин любого возраста найдет, чем занять свой досуг. Особо популярны у жителей выступления известного в Новосибирской области и за ее пределами местного детского образцового хореографического коллектива «Вдохновение».

Его основателем и первым руководителем стала Ирина Овечкина — Заслуженный работник культуры и искусства Новосибирской области, Почетный работник общего образования РФ, Почетный наставник, лауреат премии правительства РФ «Душа России», создатель и экс-руководитель Заслуженного коллектива народного творчества, ансамбля «Сибирские узоры», преподаватель ИТИ им. И. Кобзона.

В 2022 году Ирина Анатольевна была приглашена в качестве балетмейстера в Москву, в студию «Юные Александровцы» при Академическом ансамбле песни и пляски Российской Армии им. А. В. Александрова.

— Я приехала в Половинное на практику от Новосибирского колледжа культуры и искусств. Повезло — с первого дня ощутила поддержку местного сельсовета, районной администрации, школы, дети сразу потянулись записываться на занятия. Были созданы хорошие условия для работы: вскоре после приезда в Доме культуры для занятий оборудовали теплый, чистый танцкласс с зеркалами и станками, за что была очень благодарна. Я почувствовала, что все получится — планов и идей у меня, 19-летней, было много. В коллективе занималось тогда около 50 школьников от 7 до 14 лет — для села, считаю, это был достаточно большой ансамбль народного танца, — вспоминает сегодня Ирина Анатольевна. — Радовало совершенно взрослое трудолюбие детей, удалось достичь взаимопонимания с их родителями. Звание образцового коллектива мы получили уже через два года. Много дали концертов в местном Доме культуры, часто выезжали в районы области (транспорт выделяла местная власть). Жаль, что впоследствии редко приходилось встречаться с ребятами на концертных площадках. С удовольствием побывала на 30-летии «Вдохновения», рада была увидеть замечательные постановки, их отточенное исполнение. Приятно, что самые талантливые ученики сделали танец делом своей жизни. Хочу пожелать дорогому моему коллективу (с него я начала свою карьеру хореографа, балетмейстера, педагога и руководителя) дальнейшего роста, развития, реализации самых смелых планов, больших побед.

Инна Юрченко, с 1997 по 2022 годы являвшаяся художественным руководителем и постановщиком в ансамбле «Вдохновение», — ученица Ирины Овечкиной из самого первого набора.

— Название коллектива родилось во время репетиции — его предложила одна из девочек, а нам понравилось красивое слово, соответствовавшее общему настрою, — рассказывает Инна Николаевна. — Трудились мы до седьмого пота, поэтому многому научились. Мне и еще трем девочкам к одиннадцатому классу захотелось продолжить учебу в Новосибирском областном колледже культуры и искусств. Поступили все. По окончании обучения меня пригласили в Половинский культурно-досуговый центр (КДЦ), предложив возглавить «Вдохновение»: к тому времени Ирина Анатольевна Овечкина уже уехала из села, после нее сменилось несколько руководителей. Я согласилась, понимая, что работа предстоит большая.

Перед новоиспеченным хореографом стояла задача возродить коллектив почти с нуля — из набора И. Овечкиной на тот момент оставалась лишь группа девочек. Было непросто. Но желающих заниматься оказалось много — хореографический коллектив на большое село один, и труды оправдались. Постепенно сформировалось несколько групп обучающихся. Появились свои традиции — например, вместе отмечать Новый год, праздновать посвящение малышей в танцоры. Нарабатывался опыт, росла известность.

Ансамбль «Вдохновение» не раз становился лауреатом и дипломантом областных фестивалей, конкурсов, творческих смен.

Среди них — конкурс «Золотая книга культуры Новосибирской области»; фестивали «Салют Победы», «В ритме танца», «Сибирские звезды», конкурс хореографических коллективов «Терпсихора».

В ноябре 2017 года участникам старшего состава посчастливилось выступить в финале международного конкурса «GRAND FESTIVAL» в Сочи. Ранее они стали лауреатами III степени международного онлайн-конкурса «Вдохновение», по результатам которого и были приглашены на сочинский конкурс, куда съехалось 69 участников из стран бывшего СНГ и разных городов нашей страны. Танцоры из с. Половинное представили на конкурс 5 хореографических композиций в постановке Инны Юрченко. Все они были отмечены заслуженными наградами: «Юнги на корабле» — дипломом лауреата III степени, «Сибирская пляска» и «Донская пляска» — лауреата II степени, «Молитва святая» стала дипломантом I степени, «Смуглянка» — III степени. В 2019-м средняя группа приняла участие во всероссийском конкурсе «Танцемания» в Москве, став его дипломантом.

Поездки на престижные конкурсы поддержали многие: руководство Половинского КДЦ, администрация сельсовета, отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Краснозерского района, депутаты, предприниматели.

Ни одно праздничное мероприятие в Половинном не обходится без участия «Вдохновения». Каждое выступление – маленький спектакль, яркое представление. Душой болея за свое детище, Инна Николаевна, уезжая в прошедшем году из родного села, оставила детям все постановки. Обосновавшись в Новосибирске (сегодня она работает с детским ансамблем народного танца «Кудесники» школы русской традиционной культуры «Ясница» ДДТ им. В. Дубинина), остается на связи со своей ученицей Анастасией Улим, которой передала бразды правления.

— Уроки танцев всегда вызывали у меня большой интерес. Каждое занятие начиналось с разминки, экзерсиса у станка, растяжки, затем мы переходили к работе над танцевальными номерами. Поначалу мне приходилось трудно – физическая нагрузка немалая, а навыки отсутствовали. Но ребята в группе и Инна Николаевна всегда поддерживали. Вообще, у нашего педагога есть замечательная черта — вера в учеников, что очень помогает, — подчеркивает Анастасия Евгеньевна.

Когда Инна Юрченко предложила взять руководство ансамблем на себя, преемнице потребовалось несколько дней на размышление. Сомнения, конечно, были: вдруг не получится? Коллектив немалый — пять групп: младшая, средняя, старшая группа мальчиков, старшая — девочек, сводная. В общей сложности, занятия посещают 60 человек. Ответственность колоссальная. Впрочем, Инна Николаевна поддерживала Анастасию, помогала советами.

В конце января 2023 года в коллективе появился новый руководитель – Денис Евгеньевич Жуков. Практически вся его жизнь неразрывно связана с танцем, ведь он занимается им с девяти лет. Был участником соревнований по спортивным бальным танцам, в том числе и Чемпионата Сибири, выступая за Иркутскую область.

Получив средне-специальное образование, с двадцати одного года он работает хореографом. Денис Евгеньевич очень рад возможности поработать с таким замечательным коллективом, полон интересных планов и идей, некоторыми из которых уже поделился со своими новыми подопечными.

Понимая, что у ребят достойный уровень подготовки и сформированные танцевальные навыки и пристрастия, новый руководитель планирует обязательно продолжать народное направление, тем более что сам он сейчас обучается в Алтайском государственном институте культуры на направлении «Народное творчество». Однако он надеется приобщить половинских ребятишек и к искусству бального танца. Возможно, это станет новым витком развития коллектива и, несомненно, пойдет на пользу детям.

Народно-сценический танец неизменно актуален. В нем живут и вековые традиции, и обычаи, есть и дух современности. Пусть не все выпускники детского образцового коллектива «Вдохновение» выбрали хореографию профессией, зато они состоялись как личности, стали успешными каждый в своем деле, научились трудиться. Это ли не главный итог работы педагогов, вложивших душу в каждого из них!