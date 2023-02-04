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Уже пора: агроном рассказала, как подготовить семена на рассаду в феврале 2023

Фото Уже пора: агроном рассказала, как подготовить семена на рассаду в феврале 2023
Фото Уже пора: агроном рассказала, как подготовить семена на рассаду в феврале 2023

Фото: pixabay.com

Канула в лету пора, когда огородники заготавливали семена овощных культур самостоятельно. Сельскохозяйственная индустрия и агрономия значительно облегчила жизнь земледельцев, заполонив рынок многочисленными семенами.

Чтобы не прогадать с будущим урожаем современным дачникам приходится учиться ориентироваться в миллионах сортов и грамотно готовить закупленные семена к посадке.

В феврале опытные огородники сеют среднеспелые сорта овощей: перцы, томаты, баклажаны (к наступлению весеннего тепла в конце марта-начале апреля такие всходы уже можно пересаживать в теплицы).

Готовим семена, как бабушка

Нехитрые приёмы наших предков-земледельцев станут залогом щедрых всходов и крепкой рассады.

Перво-наперво наши бабули пересматривали надписи на пакетиках с семенами (осенью они складывали семена овощей в бумажные пакетики или тканевые мешочки собственного изготовления и подписывали дату сбора семян). Современные дачники при покупке семян в магазине должны обращать внимание на срок годности, в обязательном порядке указанный на заводском пакете.

Вторым делом бабули ускоряли период прорастания семян, выкладывая посевной материал на влажную марлю (несколько слоёв), после чего регулярно подмачивали марлевую «репутацию».

Современные дачники добавили в этот приём обеззараживание семян. Завернутые в марлю семена они дополнительно опрыскивают из пульверизатора раствором марганцовки в соотношении 10 грамм на 1 литр.

Осталось дождаться, пока семена набухнут, чтобы посеять их в заранее прогретый и увлажнённый грунт.

 

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Автор:
Оксана Чешенок
журналист

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Новосибирск
овощи
посевная
дача
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