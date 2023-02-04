В Новосибирске 4-летняя девочка застряла в барном стуле

Фото: МАСС

В Новосибирске спасатели вытаскивали девочку из барного стула.

В Новосибирске спасателям пришлось вытаскивать маленькую девочку из барного стула, в котом она застряла. Об этом сообщили в МАСС.

По данным специалистов, дежурному поступил звонок от семьи, проживающих на улице Семьи Шамшиных. Они рассказали, что их маленькая дочь застряла в подставке для ног барного стула.

Прибывшие специалисты с помощью болтореза аккуратно перекусили опору и вытащили девочку. Медпомощь ей не понадобилась.

Как ранее писал Сиб.фм, годовалая девочка застряла в деревянной лавке в Новосибирске.