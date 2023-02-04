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В Новосибирске легковушка врезалась в бетономешалку

Фото В Новосибирске легковушка врезалась в бетономешалку
Фото В Новосибирске легковушка врезалась в бетономешалку

Фото: паблик в "ВК" "АСТ-54"

В Новосибирске на улице Большевистской автомобиль Mazda CX-5 врезался в бетономешалку.

В Новосибирске, 4 февраля, произошло тройное ДТП. Об этом сообщили в паблике в "ВК" "АСТ-54".

По данным сообщества, водитель автомобиль Mazda CX-5 выехал на встречную полосу и врезался в бетономешалку, почему чего перевернулся, задев японский автомобиль на встречной полосе.

В данным инциденте никто не пострадал. ДТП было оформлено с материальным ущербом.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске столкнулось не менее 9 машин на улице Дуси Ковальчук.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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