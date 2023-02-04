В Новосибирске легковушка врезалась в бетономешалку

Фото: паблик в "ВК" "АСТ-54"
В Новосибирске на улице Большевистской автомобиль Mazda CX-5 врезался в бетономешалку.
В Новосибирске, 4 февраля, произошло тройное ДТП. Об этом сообщили в паблике в "ВК" "АСТ-54".
По данным сообщества, водитель автомобиль Mazda CX-5 выехал на встречную полосу и врезался в бетономешалку, почему чего перевернулся, задев японский автомобиль на встречной полосе.
В данным инциденте никто не пострадал. ДТП было оформлено с материальным ущербом.
Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске столкнулось не менее 9 машин на улице Дуси Ковальчук.
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