В Новосибирске легковушка врезалась в бетономешалку

Фото: паблик в "ВК" "АСТ-54"

В Новосибирске на улице Большевистской автомобиль Mazda CX-5 врезался в бетономешалку.

В Новосибирске, 4 февраля, произошло тройное ДТП. Об этом сообщили в паблике в "ВК" "АСТ-54".

По данным сообщества, водитель автомобиль Mazda CX-5 выехал на встречную полосу и врезался в бетономешалку, почему чего перевернулся, задев японский автомобиль на встречной полосе.

В данным инциденте никто не пострадал. ДТП было оформлено с материальным ущербом.



Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске столкнулось не менее 9 машин на улице Дуси Ковальчук.