В Новосибирске мать девяти детей родила десятого ребёнка

Фото: с личной страницы в "ВК" Зинаиды Иост

В Новосибирске мать Зинаида Иост родила 10-ребенка и назвала в честь себя.

Сибиряка Зинаида Иост родила юбилейного, десятого ребёнка. Об этом рассказали в клиники «Авиценна», где рожала женщина.

Новорожденная девочка получила имя Зина — в честь матери. Директор клиники Елена Телина поздравила семью с пополнением и отметила, что рождение ребёнка и забота о нём – вклад в наше общее будущее.

«Юбилейная наша 10. Этому миру явно не хватало ещё одной Зинули», — поделилась мама на своей странице в "Вконтакте".

Из роддома ее выпишут 6 февраля. Мать 10 детей чувствует себя хорошо.

Как ранее писал Сиб.фм, многодетная жительница Новосибирской области по субсидии получила дом, непригодный для проживания.