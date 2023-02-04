В Новосибирске мужчина угнал машину из бани и просил у местных одежду переодеться

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В Калининском районе Новосибирска мужчина угнал машину из бани, а для маскировки просил одежду у местных.

В понедельник, 23 января, мужчина угнал автомобиль "Мазда" у посетительницы банного комплекса. Об этом сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

По данным ведомства, ранее судимый 41-летний мужчина случайно зашел в банный комплекс, где на стройке регистрации увидел ключи от автомобиля. На нем он захотел доехать до работы. В пути он наехал на снежный вал и не смог сдвинуться с места.

После небольшой аварии, подозреваемый вышел из автомобиля и попытался скрыться на территории садового общества, где просил у местных одежду, чтобы замаскироваться от полиции.

Правоохранителям удалось выйти на след мужчины, но он отказался подчиняться законным требованиям и попытался скрыться, однако, был задержан и доставлен в отдел.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", — сообщили в полиции.



Как ранее писал Сиб.фм, житель Новосибирской области угнал автомобиль сожительницы после ссоры.