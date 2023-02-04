Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

проиcшествия

В Новосибирске мужчины избили шестиклассника возле школы

Фото В Новосибирске мужчины избили шестиклассника возле школы
Фото В Новосибирске мужчины избили шестиклассника возле школы

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске возле школы №212 мужчины избили 12-летнего мальчика с пороком сердца.

В Горском микрорайоне Новосибирска,2 февраля, мужчины избили 12-летнего шестиклассника возле школы №212. Об этом сообщили в соцсетях.

По словам матери, парня избили двое неизвестных, но очевидцы сказали, что это были родители другого ученика. В связи с полученными травмами мальчик находится в больнице. Ранее он был дважды оперирован из-за порока сердца.

Сибирячка отметила, что написала заявление в полицию и ищет свидетелей инцидента.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске неизвестный мужчина напал на 13-летнего подростка и избил его.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дамир Трубников

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

17619
Опубликованы фото 20 погибших на СВО военнослужащих из Новосибирской области
9765
Опубликованы 14 фото погибших в январе военнослужащих из Новосибирской области
8581
Роспотребнадзор опроверг принудительную вакцинацию от кори в Новосибирской области
7994
В Новосибирск прибыла колонна автобусов с военнослужащими из зоны СВО
6765
Новосибирск попал в топ-3 самых загрязнённых городов России
6230
В Новосибирске ожидается потепление до +18 градусов
5648
Губернатор Новосибирской области мечтает встретиться с Анной Кикиной после её возвращения на Землю