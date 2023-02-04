В Новосибирске мужчины избили шестиклассника возле школы

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске возле школы №212 мужчины избили 12-летнего мальчика с пороком сердца.

В Горском микрорайоне Новосибирска,2 февраля, мужчины избили 12-летнего шестиклассника возле школы №212. Об этом сообщили в соцсетях.

По словам матери, парня избили двое неизвестных, но очевидцы сказали, что это были родители другого ученика. В связи с полученными травмами мальчик находится в больнице. Ранее он был дважды оперирован из-за порока сердца.

Сибирячка отметила, что написала заявление в полицию и ищет свидетелей инцидента.



Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске неизвестный мужчина напал на 13-летнего подростка и избил его.