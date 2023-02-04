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В Новосибирской области десять детей пропали во время похода

Фото В Новосибирской области десять детей пропали во время похода
Фото В Новосибирской области десять детей пропали во время похода

Фото: freepik / vovashevchuk

В Новосибирской области пропала туристическая группа из десяти детей и двух взрослых.

В Искитиме туристическая группа из десяти детей и двух взрослых несколько часов не выходила на связь во время лыжного похода. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Как пояснили в ведомстве, 27 января туристы отправились на двухдневную лыжную прогулку по территории района. Ближе к вечеру они должны были выйти на связь со спасателями, но им это не удалость. С самой группой тоже не удалось связаться, их телефоны были выключены.

Спасатели с двух городов, с Искитима и Бердска, оправились на поиски пропавших. По плану маршрута, тургруппа должны были ночевать возле реки Чем.

Только в 03:40 28 января их удалось обнаружить. В помощи они не нуждались", — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

В министерстве отметили, что несчастного случая удалось избежать, так как маршрут был зарегистрирован.

Как ранее писал Сиб.фм, Пять дней полиция и волонтёры разыскивали в лесах Мошковского и Болотнинского районов пропавшего 70-летнего жителя Новосибирска.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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