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Этот знак на руке сулит сказочное богатство: где находится линия миллионеров на ладони

Фото Этот знак на руке сулит сказочное богатство: где находится линия миллионеров на ладони
Фото Этот знак на руке сулит сказочное богатство: где находится линия миллионеров на ладони

Фото: pixabay.com

По правилам хиромантии (наука, изучающая связь между линиями и узорами на руках и событиями в жизни), чем больше знаков, тем больше возможностей стать богатым. Проще говоря, нужны соответствующие качества личности, которые на ладони и отражены. Очевидно, что одного знака денег на ладони для богатой жизни маловато.

Посмотрите на свою ладонь!

В традиционной хиромантии существует десять основных признаков материального благополучия.

1. Треугольник денег (расположен в самом центре ладони на пересечении основных линий).

2. Линия амбиций (у основания указательного пальца).

3. Линия достижений (у богатых людей насчитывается до 10 штук на одной ладони).

Фото Этот знак на руке сулит сказочное богатство: где находится линия миллионеров на ладони 2

4. Линия стремления к достижениям (линия судьбы может иметь либо поворот в сторону указательного пальца, либо ответвления).

5. Линия достатка (образует зернышко между первой и второй фалангами большого пальца).

6. Ладонь типа «Огонь» (прямоугольная ладонь с короткими пальцами).

7. Ярко выраженные холмы (подпальцевая область сильно выражена холмиками, это говорит о лидерских организационных способностях и большой потенциальной энергии).

8. Развитые нижние фаланги (яркое проявление человеческого стремления к материальному благополучию).

9. Несколько линий Меркурия (линия, которая идет либо от основания ладони, либо от линии судьбы, либо от линии жизни в сторону мизинца или, наоборот, линии с двух сторон).

10. Линия Солнца (эта линия у нас под безымянным пальцем, может присутствовать либо отсутствовать, либо быть маленькой).

Особая метка

Фото Этот знак на руке сулит сказочное богатство: где находится линия миллионеров на ладони 3

На ладони у некоторых очень богатых и известных людей обнаруживается знак власти или кольцо Соломона. Расположено кольцо на бугре Юпитера под указательным пальцем и представляет собой полукруг. В реальной жизни этот знак наделяет человека способностью вести за собой людей и талантом руководителя. Кольцо Соломона дает человеку большой шанс на успех, удачу в карьере руководителя и возможность получить высокий статус.

Отметим, что самое большое количество перечисленных знаков российские эксперты в области хиромантии обнаружили на ладонях Владимира Путина, Ксении Собчак, Алексея Навального и многих других успешных россиян.

 

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Автор:
Оксана Чешенок
журналист

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