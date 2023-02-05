Этот знак на руке сулит сказочное богатство: где находится линия миллионеров на ладони

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По правилам хиромантии (наука, изучающая связь между линиями и узорами на руках и событиями в жизни), чем больше знаков, тем больше возможностей стать богатым. Проще говоря, нужны соответствующие качества личности, которые на ладони и отражены. Очевидно, что одного знака денег на ладони для богатой жизни маловато.

Посмотрите на свою ладонь!

В традиционной хиромантии существует десять основных признаков материального благополучия.

1. Треугольник денег (расположен в самом центре ладони на пересечении основных линий).

2. Линия амбиций (у основания указательного пальца).

3. Линия достижений (у богатых людей насчитывается до 10 штук на одной ладони).

4. Линия стремления к достижениям (линия судьбы может иметь либо поворот в сторону указательного пальца, либо ответвления).

5. Линия достатка (образует зернышко между первой и второй фалангами большого пальца).

6. Ладонь типа «Огонь» (прямоугольная ладонь с короткими пальцами).

7. Ярко выраженные холмы (подпальцевая область сильно выражена холмиками, это говорит о лидерских организационных способностях и большой потенциальной энергии).

8. Развитые нижние фаланги (яркое проявление человеческого стремления к материальному благополучию).

9. Несколько линий Меркурия (линия, которая идет либо от основания ладони, либо от линии судьбы, либо от линии жизни в сторону мизинца или, наоборот, линии с двух сторон).

10. Линия Солнца (эта линия у нас под безымянным пальцем, может присутствовать либо отсутствовать, либо быть маленькой).

Особая метка

На ладони у некоторых очень богатых и известных людей обнаруживается знак власти или кольцо Соломона. Расположено кольцо на бугре Юпитера под указательным пальцем и представляет собой полукруг. В реальной жизни этот знак наделяет человека способностью вести за собой людей и талантом руководителя. Кольцо Соломона дает человеку большой шанс на успех, удачу в карьере руководителя и возможность получить высокий статус.

Отметим, что самое большое количество перечисленных знаков российские эксперты в области хиромантии обнаружили на ладонях Владимира Путина, Ксении Собчак, Алексея Навального и многих других успешных россиян.