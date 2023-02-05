Федор Емельяненко завершил карьеру поражением в первом раунде от Райана Бейдера

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Прощальный бой Фёдора Емельяненко завершился нокаутом в первом раунде.

5 февраля в Калифорнии завершился бой ММА Фёдора Емельяненко (Россия) и Райана Бейдера (США). Российского бойца отправили в нокаут уже в первом раунде. Бой прошел в рамках турнира турнир по смешанным единоборствам Bellator 290.

Действующий чемпион мира в тяжелом весе Райан Бейдер начал матч агрессивно. Федор Емельяненко упал, после чего его продолжили избивать локтями. Судья запоздало остановил поединок и объявил о победе американского бойца.

Свой последний бой в Лос-Анджелесе Фёдор прокомментировал краткой прощальной речью.

«Я закончил, спасибо всем»

По данным MMA Fighting, гонорар Федора Емельяненко за матч составил 100 тысяч долларов, не учитывая бонусы и спонсорские контракты.

Это был 48-й бой ММА Последнего Императора, как еще называют тяжелого бойца из России.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в 2020 году в Хакасии умер тренер Фёдора Емельяненко. Владимиру Воронову было 55 лет.