Готовьтесь к разводу: пять признаков того, что муж разлюбил и брак не спасти

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Семейные конфликты и ссоры, как правило, помогают развиваться отношениям двух людей. Но если они становятся правилом совместной жизни, то о любви уже нет речи. Существуют и другие признаки погибающего брака.
Первый холодок в отношениях чаще всего замечают женщины в силу своей природной чувствительности. Потому семейные психологи рекомендуют жёнам: если вы заметили, что семейный союз постепенно разрушается, необходим откровенный разговор с мужем.
Но, прежде чем его начать, надо знать, что представителям сильного пола свойственны кризисные годы. В такой период лучше не затевать никаких задушевных бесед, а просто набраться терпения и поддержать своего мужа в его сложностях.
Описанные ниже пять признаков ярко отражают внутренние перемены в мужчине и указывают на охлаждение его чувств к супруге:
1). сознательно сокращает время общения с женой или полностью избегает его (сделайте попытку вывести мужа на откровенный разговор);
2). сокращает или избегает тактильного контакта и интимной близости;
3). перестал дарить мелкие презенты;
4). не выражает свои эмоции, как раньше (чаще равнодушен и отрешён);
5). упрекает и припоминает старые ошибки жены.
На этот вопрос сможет ответит только сама женщина, ведь все семейные ситуации сугубо индивидуальны. Спросите себя, что хотите от создавшегося положения вы? Есть только два варианта:
· продолжить отношения, попытаться направить их в положительное русло;
· порвать, пока ситуация не приняла угрожающее положение.
Выбор только за вами!
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