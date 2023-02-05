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общество

Готовьтесь к разводу: пять признаков того, что муж разлюбил и брак не спасти

Фото Готовьтесь к разводу: пять признаков того, что муж разлюбил и брак не спасти
Фото Готовьтесь к разводу: пять признаков того, что муж разлюбил и брак не спасти

Фото: pixabay.com

Семейные конфликты и ссоры, как правило, помогают развиваться отношениям двух людей. Но если они становятся правилом совместной жизни, то о любви уже нет речи. Существуют и другие признаки погибающего брака.

Разрыв или кризис?

Первый холодок в отношениях чаще всего замечают женщины в силу своей природной чувствительности. Потому семейные психологи рекомендуют жёнам: если вы заметили, что семейный союз постепенно разрушается, необходим откровенный разговор с мужем.

Но, прежде чем его начать, надо знать, что представителям сильного пола свойственны кризисные годы. В такой период лучше не затевать никаких задушевных бесед, а просто набраться терпения и поддержать своего мужа в его сложностях.

Фото Готовьтесь к разводу: пять признаков того, что муж разлюбил и брак не спасти 2

В каких случаях пора волноваться?

Описанные ниже пять признаков ярко отражают внутренние перемены в мужчине и указывают на охлаждение его чувств к супруге:

1). сознательно сокращает время общения с женой или полностью избегает его (сделайте попытку вывести мужа на откровенный разговор);

2). сокращает или избегает тактильного контакта и интимной близости;

3). перестал дарить мелкие презенты;

4). не выражает свои эмоции, как раньше (чаще равнодушен и отрешён);

5). упрекает и припоминает старые ошибки жены.

Фото Готовьтесь к разводу: пять признаков того, что муж разлюбил и брак не спасти 3

Есть ли выход?

На этот вопрос сможет ответит только сама женщина, ведь все семейные ситуации сугубо индивидуальны. Спросите себя, что хотите от создавшегося положения вы? Есть только два варианта:

· продолжить отношения, попытаться направить их в положительное русло;

· порвать, пока ситуация не приняла угрожающее положение.

Выбор только за вами!

 

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Автор:
Оксана Чешенок
журналист

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Новосибирск
брак
Мужчина и женщина
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