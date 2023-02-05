Готовьтесь к разводу: пять признаков того, что муж разлюбил и брак не спасти

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Семейные конфликты и ссоры, как правило, помогают развиваться отношениям двух людей. Но если они становятся правилом совместной жизни, то о любви уже нет речи. Существуют и другие признаки погибающего брака.

Разрыв или кризис?

Первый холодок в отношениях чаще всего замечают женщины в силу своей природной чувствительности. Потому семейные психологи рекомендуют жёнам: если вы заметили, что семейный союз постепенно разрушается, необходим откровенный разговор с мужем.

Но, прежде чем его начать, надо знать, что представителям сильного пола свойственны кризисные годы. В такой период лучше не затевать никаких задушевных бесед, а просто набраться терпения и поддержать своего мужа в его сложностях.

В каких случаях пора волноваться?

Описанные ниже пять признаков ярко отражают внутренние перемены в мужчине и указывают на охлаждение его чувств к супруге:

1). сознательно сокращает время общения с женой или полностью избегает его (сделайте попытку вывести мужа на откровенный разговор);

2). сокращает или избегает тактильного контакта и интимной близости;

3). перестал дарить мелкие презенты;

4). не выражает свои эмоции, как раньше (чаще равнодушен и отрешён);

5). упрекает и припоминает старые ошибки жены.

Есть ли выход?

На этот вопрос сможет ответит только сама женщина, ведь все семейные ситуации сугубо индивидуальны. Спросите себя, что хотите от создавшегося положения вы? Есть только два варианта:

· продолжить отношения, попытаться направить их в положительное русло;

· порвать, пока ситуация не приняла угрожающее положение.

Выбор только за вами!