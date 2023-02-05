В Новосибирске ищут подрядчика на демонтаж ледовых скульптур за 515 тысяч рублей

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске ищут подрядчика для демонтажа ледяных скульптур за 515 тысяч.

Администрация Новосибирска объявила о конкурсе на демонтаж ледяных скульптур. Подрядчик должен будет вывезти хрупкие фигуры из Театрального сквера. Информацию об аукционе опубликовали на сайте госзакупок.

Организатор подряда — «Городская дирекция творческих программ». Вывоз нужно будет обеспечить за 515 833 рубля.

Кроме самих фигур из льда и снега, подрядчик должен будет убрать электропроводку и декоративные элементы в Театральном сквере перед НОВАТом.

Вывезенные украшения необходимо будет доставить на склад заказчика, а также вывезти из сквера 540 кубов льда.

Все работы нужно завершить до 14 февраля.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Центральном парке Новосибирска слепили 20 снежных скульптур. В фестивале приняли участие 11 команд из регионов России и 10 детских команд из Новосибирска. Участники слепили 20 снежных фигур. Им повезло с погодой — снег был липким. А уже в следующий понедельник после конкурса наступили морозы, которые сохранили форму скульптур.