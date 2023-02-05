В Новосибирске кондитерская раздаст торты влюблённым в день Святого Валентина

Фото: ЭльКремо

В Новосибирске кондитерская раздаст торты обрученным парам в день Святого Валентина.

Кондитерская в Ленинском районе Новосибирске объявила о необычной акции ко дню Святого Валентина. Влюблённым неженатым парам предлагают получить в подарок торт или пирожное, если они покажут, что у них уже назначена дата свадьбы.

В кондитерской дизайнерских тортов ЭльКремо акцию назвали «Десерт за любовь».

«На 14 февраля любая пара влюбленных может прийти и получить Бенто-тортик с сердечком или вкусный Мильфей с клубникой и бананом. Для подтверждения того, что вы влюблены, нужно показать, что дата свадьбы уже назначена», — рассказали в кондитерской.

Влюблённые с серьёзными намерениями могут получить свой подарок и выбрать другие торты по адресу Блюхера, 71а, корпус 2. Вход в кондитерскую ЭльКремо со стороны Геодезической.

Также в кондитерской сообщили, что подготовятся к большому числу посетителей, но несмотря на серьёзные запасы тортов, лучше связаться заранее с хозяйкой заведения Натальей Бутаревой в WhatsApp по номеру 8-952-948-02-91.