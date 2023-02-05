В Новосибирске мать четверняшек Марина Стеклова спустя 5 лет родила еще одного ребенка

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм
В Новосибирске мама четверняшек Марина Стеклова родила пятого ребёнка.
2 февраля в родильном доме №4 Новосибирска Марина Стеклова родила своего пятого ребенка. Первые четыре были четвернёй в 2018 году.
«Сынок передаёт вам громкий привет. Громкоголосый в отца. Я тоже хорошо, отхожу от наркоза», — сообщила счастливая мать на своей странице Вконтакте и приложила фото.
Вес новорождённого мальчика — 3200 граммов, рост — 50 сантиметров. Его имя Марина Стеклова пока не назвала.
Ранее Сиб.фм сообщал, что за рождение четверняшек мэрия Новосибирска «подарила» Марине Стекловой и её мужу Дмитрию Козлову квартиру — фактически это была аренда сроком на 5 лет. За подарки от правительства региона, города и района семье также пришлось заплатить НДФЛ 35% — около 45 тысяч рублей.
Четверня у женщины родилась в апреле 2018 года — трое мальчиков и девочка.
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