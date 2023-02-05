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общество

В Новосибирске начали вырубку леса у Нижней Ельцовки ради постройки многоэтажек

Фото В Новосибирске начали вырубку леса у Нижней Ельцовки ради постройки многоэтажек
Фото В Новосибирске начали вырубку леса у Нижней Ельцовки ради постройки многоэтажек

Фото Сиб.фм

В Новосибирске начали рубить лес, чтобы на его место построить многоэтажные дома.

Возле микрорайона Нижняя Ельцовка в Новосибирске началась вырубка леса. Всего планируется вырубить около 900 деревьев, а на это месте начать строить многоэтажные дома. Это следует из разрешения на снос насаждений.

Интенсивное расширение площади застройки прокомментировал министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин. В своем Telegram-канале он порекомендовал мэру Новосибирска Анатолию Локтю прекратить вырубку деревьев и начать искать другие варианты застройки, чтобы сохранить лес.

«Надеюсь, что с завтрашнего дня ситуация изменится и все деревья останутся в вертикальном положении», — отметил министр экологии.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области лесная ОПГ незаконно вырубила деревьев на 21 миллион рублей. Четверых черных лесорубов поймали, еще троих объявили в розыск. Свою вину признали лишь двое.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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