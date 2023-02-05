В Новосибирске прошел Кубок Федерации по кроссу на снегоходах — фотоотчёт

Фото: Денис Винокуров / Сиб.фм

4 февраля в Новосибирске прошел Кубок Федерации мотоциклетного спорта России по кроссу на снегоходах и кросс-сноубайку.

В субботу, 4 февраля, на Ключ-Камышенском плато в Новосибирске прошли Всероссийские соревнования по сноубайк- и снегоход-кроссу. Соревнования велись в трёх дисциплинах: кросс на снегоходах в категории А, кросс на снегоходах в категории В и кросс-сноубайк. Участие в турнире приняли более 50 спортсменов из различных регионов России.

Впервые такие соревнования в Новосибирске провели во второй раз. Первый кросс на зимней скоростной технике прошёл ровно год назад, 5 февраля 2022 года. Но только в 2023 году он обрел всероссийские масштабы. Так, на соревнования прибыли спортсмены из Кузбасса, Омской области, Красноярска, Нового Уренгоя.

Спортсмены единогласно соглашаются, что трасса в Новосибирске получилась более мягкой и комфортной, чем в Кемерово, поэтому им легче управлять болидами, и зрители чаще видят высокие прыжки с меньшим риском для спортсменов.

Первенство в гонке даёт огромное преимущество. Это не только превосходство в моменте, но и контроль над трассой. Неопытные пилоты, которые оказываются на втором месте и далее, зачастую могут теряться из-за огромного снежного вихря, который оставляют за собой лидеры гонки.

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