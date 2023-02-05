В Новосибирской области состоялся телемост с военнослужащими в зоне СВО

Фото и видео пресс-службы ЦВО

В Новосибирской области прошел телемост с военнослужащими, находящимися в зоне проведения СВО.

Находящиеся в зоне СВО мобилизованные из Новосибирской области пообщались с родственниками по видеосвязи в феврале. Телемост организовало Минобороны РФ.

На связь с семьями вышли военнослужащие мотострелкового соединения ЦВО. Также в телемосте принял участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

В ходе общения глава региона пообещал оказывать всестороннюю помощь мобилизованным на СВО, а также их семьям.

- Захотел лично увидеться с бойцами полка. Военнослужащие показывают себя очень достойно. Хотел бы высказать вам словам уважения и поддержки, — отметил Травников.

В ответ военнослужащие поблагодарили за моральную поддержку и гуманитарную помощь, которая регулярно поступает в зону СВО.

Жены и дети мобилизованных мужчин не скрывали радости. Дети махали отцам руками и кричали «Привет, папа, я тебя вижу!».

После общей беседы у родственников была возможность лично обратиться к своим мужьям, сыновьям, отцам. Молодые мамы показывали супругам, как за несколько месяцев подросли дети.

«Мы тебя очень ждем дома, соскучились очень», — успевали говорить женщины. Военные не скупились на воздушные поцелуи.

«Это такое счастье, такое облегчение! В глаза посмотреть, увидеть его. Улыбается, настроение хорошее», — поделились родственники.

Как рассказал после телемоста один из военнослужащих, такие встречи не просто улучшают настроение, но и поднимают боевой дух.

«Хотелось бы, чтобы такие встречи проходили чаще», — сказал боец.