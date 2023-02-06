Депутат из Новосибирска привез в Донецк мощи Сергия Радонежского

Фото: Ростислав Антонов

Депутат из Новосибирска Ростислав Антонов сопроводил мощи Сергия Радонежского в Донецк.

Депутат из Новосибирска Антонов вместе с монахами Свято-Троицкой Сергиевой Лавры сопроводил мощи Сергия Радонежского в Донецк. Об этом он сообщил на своей страничке "ВК".

"Неожиданно для себя стал участником важного дела — путешествии монахов Свято-Троицкой Сергиевой Лавры по землям Новороссии. Монахи везли с собой мощи преподобного Сергия Радонежского, благословившего в своё время на ратный подвиг монахов Пересвета и Ослябю", — прокомментировал он.





Антонов рассказал, что вместе с монахом прошел путь от Луганска до Мариуполя с остановкой в Донецке. Дальше мощи побывали в Бердянске, Геническе и в Крыму.

Депутат также отметил, что в период нахождения мощей Сергия Радонежского в Донецке, город практически не подвергался обстрелам со стороны Украины. Помимо Донецка, в других городах тоже было тихо в дни их приезда.

"Я рад, что это большое дело завершилось успехом и рад, что в нём есть и мой посильный вклад. Слава Богу, за всё", — поделился Ростислав Антонов.

Как ранее писал Сиб.фм, новосибирский депутат Антонов рассказал, как стал советником главы ДНР.