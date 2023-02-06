Эксперты объяснили стремительные темпы строительства микрожилья в России

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Согласно данным экспертов, в России за год увеличилось количество предложений на студии и однушки меньше 20 квадратных метров в новостройках.

В России за год почти на 60% увеличилось количество предложений на студии и однушки меньше 20 квадратных метров в новостройках. При этом за год микрожилье, даже несмотря на снижение спроса, подорожало в среднем на 36% по всей стране. Эксперты в беседе с изданием NEWS.ru рассказали, что происходит со спросом и ценами на такое жилье.

Так, по словам главы аналитического центра «ИНКОМ-Недвижимости» Дмитрия Таганова, на столичном рынке сейчас около 800 таких объектов и за год предложение увеличилось на 55%. Причем в основном застройщики выставляют именно мини-апартаменты, а не квартиры.

«Средняя цена квадратного метра составляет 322,2 тыс. руб., а средняя цена объекта — 6,2 млн руб. Стоимость самого дешевого микрожилья начинается от 3,3 млн руб.», — поделился специалист.

В свою очередь генеральный директор «НДВ Супермаркет Недвижимости» Наталия Кузнецова заявила, что сейчас в продаже находится 1,7 тыс. микростудий в жилых и апарт-комплексах, и за год таких объектов стало вдвое больше.

«При этом минимальная цена апартаментов за год сократилась на 13,3% — с 3,6 млн руб. до 2,9 млн руб. Среди квартир также минимальная цена снизилась на 21,4%, с 4,6 млн руб. до 3,6 млн руб.», — добавила Кузнецова.

При этом эксперты отмечают и падение спроса на новое микрожилье. На компактные «однушки» и студии в целом по стране он снизился на 11,1%. Хотя в некоторых крупных городах происходит обратная ситуация.

Напомним, в центре Новосибирска запустили акцию при покупке квартиры.