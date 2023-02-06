Эксперты рассказали, как сделать работу в поле точной и безопасной

Фото предоставлены компанией Ростсельмаш

Компания Ростсельмаш в декабре 2022 года получила награду в номинации «SMART решение года» за собственную разработку РСМ Агротроник Пилот 2.0. Это первая в мире гибридная технология автоуправления российского производства. По итогам ежегодной премии Digital Leaders-2022 экспертное жюри выделило самые эффективные цифровые продукты компаний — лидеров из разных отраслей.

По информации разработчиков, РСМ Агротроник Пилот 2.0 является продолжением системы автоуправления для сельскохозяйственных машин на основе машинного зрения, технологии ГНСС и RTK. Совмещение этих технологий делает работу на агротехнике точной и безопасной.

Управлять сельхозпредприятием гораздо проще с применением современных технологий. Платформа при помощи компьютера, телефона или планшета позволяет в режиме онлайн отслеживать маршрут каждой единицы техники. Для этого всего лишь нужен доступ в интернет.

По данным специалистов компании «Агротрак», на большинстве агромашин уже при выпуске установлены все необходимые для работы РСМ элементы. Например, платформа имеется на моделях зерноуборочных комбайнов TORUM 785, RSM 161, T500, ACROS 595 Plus, на кормоуборочных комбайнах серии F 2000 и всех сериях тракторов.

В ИП Глава КФХ Кисленко А.А. Хабарского района Алтайского края с РСМ Агротроник стали работать именно на тракторах.

"Впервые мы попробовали работу с системой на тракторах 2000 серии. Это было в 2021 году, — говорит руководитель хозяйства Александр Кисленко. — Все работало отлично. Как компьютерная версия, так и мобильное приложение. Отображалась информация о каждой агромашине: сколько часов наработано в смену, какая площадь пройдена, маршрут, и даже технические характеристики. Например, расход ГСМ, работа двигателя. Это очень удобно, когда процесс можно контролировать, находясь непосредственно в хозяйстве или дистанционно. Система позволяет не только выгружать и анализировать данные по тракторам, но и напоминает о необходимости прохождения очередного ТО".

По словам Александра Баранова, руководителя ИП Глава КФХ Баранов А.Ю. Юргинского муниципального округа Кемеровской области, работа с платформой позволяет снижать влияние человеческого фактора на качество выполняемых работ.

"Наши работники знают, если возникают нарушения в рабочем процессе (пробуксовка, не соблюдение рабочей скорости), руководитель получит уведомление и последует звонок механизатору, что необходимо изменить манеру вождения, направление движения и так далее, — уточняет Александр Баранов. Ответственные специалисты мониторят рабочий процесс, в результате снизилось количество нарушений. Мы не считали прямую экономическую выгоду от использования РСМ Агротроник. Но возьмем, к примеру, сев. Для этой операции критичное значение имеет скорость. Не секрет, что порой механизаторы торопятся и превышают ее. В этом случае мы теряем в качестве всходов и потенциальной урожайности. Благодаря системе мы сразу видим, что скорость на севе превышена и даем команду вернуться в рекомендованный режим".

Эксперты отмечают, что год назад появилась еще одна электронная система — РСМ Фейс АйДи. Она позволяет идентифицировать механизатора, отследить его маршрут или прописать маршрут, предложенный системой РСМ Роутер. Для внедрения этой опции не нужно устанавливать допоборудование, достаточно иметь приложение на смартфоне или использовать уже установленную версию системы на компьютере.