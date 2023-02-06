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Елена Долгова возглавила департамент контроля администрации губернатора НСО

Фото Елена Долгова возглавила департамент контроля администрации губернатора НСО
Фото Елена Долгова возглавила департамент контроля администрации губернатора НСО

Фото: Густаво Зырянова / Сиб.фм

Губернатор Новосибирской области Травников назначил Елену Долгову руководителем департамента контроля администрации губернатора.

В понедельник, 6 февраля, на оперативном совещании в правительстве региона губернатор Андрей Травников на должность руководителя департамента контроля и документационного обеспечения администрации губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области назначил Елену Долгову. Об этом сообщил тг-канал "Новосибирь".

Ранее она занимала руководящую должность в органе по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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