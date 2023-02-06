Изнасиловавшего 16-летнюю клиентку тюменца до марта оставят в СИЗО

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Суд Тюмени продлил арест мужчине, который изнасиловал 16-летннюю девушку в тату-салоне. Он пробудет в СИЗО до 6 марта.
Тюменский суд продлил арест 33-летнему мужчине, который обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней клиентки тату-салона, пишет МегаТюмень.
Напомним, что инцидент произошел 4 декабря в одном из тату-салонов города. Мастер, будучи в состоянии алкогольного опьянения, совершил насильственные действия в отношении 16-летней девушки, которая пришла к нему на сеанс.
«Вину в инкриминируемом преступлении мужчина не признает. Его причастность к совершению преступления подтверждается показаниями потерпевшей, свидетелей, и иными доказательствами», – сообщают в Объединенной пресс-службе судебной системы региона.
Суд вынес постановление, согласно которому мужчина будет содержаться под стражей до 6 марта 2023 года.
Напомним, в Красноярске четверых мужчин осудили за изнасилование школьницы молотком.
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