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«КАМАЗ» получил банковские гарантии на 15 млрд рублей

Фото «КАМАЗ» получил банковские гарантии на 15 млрд рублей
Фото «КАМАЗ» получил банковские гарантии на 15 млрд рублей

Фото: pixabay.com

Опорный банк Ростеха «Новикомбанк» расширяет сотрудничество с ПАО «КАМАЗ». В рамках программы поддержки отечественного автопрома банк предоставил предприятию банковские гарантии, которые позволят автомобильной корпорации эффективно и своевременно реализовать актуальные проекты по импортозамещению.

Банк одобрил выдачу «КАМАЗу» трёх гарантий на сумму в 15 млрд рублей. Поддержка обеспечит предприятию возможность привлечь льготные займы от Фонда развития промышленности (ФРП). Средства направят на финансирование текущей деятельности, а также реализацию проектов в рамках программы по импортозамещению, утвержденную приказом Минпромторга 6 июля 2021 года.

В частности, «КАМАЗ» инвестирует средства в развитие модельного ряда, научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР) и внедрение инновационных технологий.

«Одна из ключевых задач нашего банка — поддержка системообразующих отечественных предприятий. Расширение сотрудничества с «КАМАЗом», нашим постоянным партнером и лидером отечественного автомобилестроения, позволит ему реализовывать задачи стратегического развития, связанные с импортозамещением продукции и достижением технологического суверенитета», — прокомментировал заместитель Председателя Правления банка Алексей Кузнецов.

Ранее генеральный директор «КАМАЗа» Сергей Когогин заявлял, что в 2023 году корпорация продолжит реализацию программы импортозамещения и возобновит производство грузовиков нового модельного ряда поколений К4 и К5 — планируется изготовить 10,6 тыс. таких машин. Всего же, согласно бизнес-плану предприятия, в текущем году предусмотрен выпуск порядка 40 тысяч единиц автопродукции.

 

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Автор:
Диана Джафарова
журналист

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