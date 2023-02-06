«Квартет И» в Новосибирске представит премьерный спектакль «Квартетник» в День космонавтики

Фото: «Квартет И»

12 апреля «Квартет И» выступит в Новосибирске с премьерным спектаклем «Квартетник», билеты на который уже доступны для приобретения.

В Новосибирск с новым спектаклем приедет «Квартет И». Новую постановку «Квартетник» они покажут 12 апреля на сцене ДК железнодорожников.

Состав «Квартета И» остается неизменным с его основания. На сцене выступят Ростислав Хаит, Леонид Барац, Камиль Ларин и Александр Демидов.

Спектакли квартета всегда были отдушиной для зрителя, возможностью не следить за сюжетом, а провести вечер компании друзей, которые рассказывают о своей жизни в успехах, заботах и переживаниях. По такой же схеме «Квартет И» делал и фильмы, в которых сюжет — только повод поделиться трогательными, забавными, неоднозначными, но всегда легкими историями.

По словам авторов спектакля, они писали его всю жизнь, имея в виду весь опыт и наблюдения из жизни четырёх стареющих мужчин.

К обычным темам вроде женщин, измен, еды, детей и культуры добавилась парочка новых — вкусы и наследие.

«Нам давно хотелось рассказать, почему мы такие, какие есть. Поделиться с вами нашими любимыми песнями, стихами, отрывками из любимых фильмов. Всем тем, что нас воспитало, сформировало вкусы и пристрастия», — отмечает Леонид Барац.

Создатели «Квартетника» сомневались, стоит ли выпускать еще одно произведение с историями из из собственной жизни, но решили, что сейчас зрителю не хватает теплого общения.

««Квартетник» мы задумывали как такую... неформальную встречу со зрителями, сшитую, практически, на живую нитку; по идее, он должен каждый раз складываться по-новому, почти импровизационно, как беседа на настоящей вечеринке, которая идёт от истории к истории, от анекдота к анекдоту»

Концерт пройдет 12 апреля в ДК Железнодорожников. Билеты уже в продаже.