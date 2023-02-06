Льготные программы остаются драйвером ипотечного рынка

Фото: shutterstock.com

В начале 2023 года в рамках программы ипотеки с господдержкой, ВТБ выдал более 2,2 тысяч кредитов на 14,5 млрд рублей. Это в 1,7 раза по объему превышает результат за аналогичный период прошлого года.

«В текущих экономических условиях льготные программы остаются драйвером рынка, позволяя клиентам приобрести новый объект со сниженным ежемесячным платежом по кредиту. Несмотря на изменение ценовых параметров в 2023 году, наибольшим спросом среди заемщиков по-прежнему пользуется базовая программа господдержки. По ней в январе мы провели примерно каждую вторую льготную сделку. Если говорить о выдачах ипотеки в целом, то, по нашим прогнозам, в рамках жилищного кредитования российские банки в январе выдали не менее 300 млрд рублей. Это ниже значений начала прошлого года, когда россияне оформляли кредиты в ожидании нового роста ставок», — прокомментировал вице-президент, заместитель директора департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.