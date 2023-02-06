Под Новосибирском вандалы изуродовали подземный переход

Фото: ТУАД НСО

Подземный пешеходный переход изрисовали в городе Обь.

В городе Обь Новосибирской области неизвестные вандалы изуродовали подземный пешеходный переход на трассе до аэропорта Толмачёво. Об этом сообщили в пресс-службе ТУАД.

Как уточнили в Территориальном управлении автомобильных дорог, из-за вандалов придётся полностью перекрасить объект, так как аэрозольная краска не смывается.

«Объем работ небольшой, но в рамках содержания объекта только на эти работы тратится больше 100 тысяч в год», — прокомментировали инцидент в ТУАД.

Правоохранительные органы уже начали проверку и разыскивают вандалов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском неизвестные вандалы повредили снежную фигуру русского солдата, которую накануне слепила жительница Болотного со своим сыном. Хулиганы украли у воина автомат и пытались разломать наручные часы.

Напомним, хвойные деревья в общественных местах Новосибирска обработают антивандальной смесью.