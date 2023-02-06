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общество

В Госдуме предложили новые меры по защите прав детей-инвалидов

Фото В Госдуме предложили новые меры по защите прав детей-инвалидов
Фото В Госдуме предложили новые меры по защите прав детей-инвалидов

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Депутат Государственной думы ФС РФ Александр Аксёненко рассказал о дополнительных мерах защиты детей-инвалидов, предложенных фракцией «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».

Если дети с ограниченными возможностями теряют одного или обоих родителей, то им приходится выбирать: начать получать пенсию по потере кормильца или продолжить получать социальную пенсию по инвалидности.

«На наш взгляд, совершенно очевидно, что с потерей кормильца обеспечение детей-инвалидов становится скуднее, и уж точно потеря кормильца не делает таких детей здоровее и статуса инвалида их не лишает. То есть это не взаимозаменяемая история! Важно отметить: практика выплат двух пенсий в нашей стране в принципе существует, но не распространяется на детей-инвалидов», — объясняет Александр Аксёненко.

По словам парламентария, правительство не поддержало этот законопроект, аргументируя тем, что дети-инвалиды обеспечены всеми социальными благами в виде единовременных выплат, пенсии, компенсации за ЖКХ.

Депутат подчеркнул, что, несмотря на отзыв, фракция будет добиваться принятия этой инициативы в Госдуме.

«Если у ребенка-инвалида умер кто-то из родителей, то он также имеет право на существующую в нашей стране пенсию по потери кормильца. В этом и суть нашего законопроекта», — отмечает Александр Аксёненко.

Размер социальной пенсии на ребёнка-инвалида составляет 16​ 619,39 рублей. К этой сумме прибавляется районный коэффициент Новосибирской области, получается почти 20 тысяч рублей.

Пенсия по потери кормильца рассчитывается в зависимости от стажа и заработка умершего. Размер социальной пенсии по потере кормильца — примерно 7 тысяч рублей. Если потеряны оба, то сумма удваивается — выходит 14 тысяч. Деньги выплачиваются до совершеннолетия ребёнка или, если он обучается по общеобразовательным программам, то до 23 лет.

Напомним, ранее фракция «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» внесла на рассмотрение инициативу об отсрочке для отцов детей-инвалидов.

 

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Автор:
Диана Джафарова
журналист

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