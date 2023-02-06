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Проблему очистки сточных вод обсудили депутаты Заксобрания Новосибирской области

Фото Проблему очистки сточных вод обсудили депутаты Заксобрания Новосибирской области
Фото Проблему очистки сточных вод обсудили депутаты Заксобрания Новосибирской области

Фото: zsnso.ru

Комиссия Законодательного Собрания Новосибирской области побывала в Татарске на месте размещения разрушенного канализационного коллектора и очистных сооружений, находящихся в аварийном состоянии.

Ещё в декабре прошлого года комиссия Заксобрания приняла решение о посещении Татарска для изучения проблемы очистки и обеззараживания сточных вод, сбрасываемых в водные объекты при эксплуатации очистных сооружений. Такую инициативу высказал депутат от округа №2 Игорь Умербаев. Представленную областным Правительством информацию по этой теме депутаты рассмотрели на выездном заседании в начале февраля.

Городские канализационные очистные сооружения производительностью 3500 кубометров в сутки не подвергались капитальному ремонту с 1964 года. В 2021 году проект по строительству новых канализационных очистных сооружений получил положительное заключение госэкспертизы — его можно использовать для дальнейшей работы.

Глава Татарска Алексей Сиволапенко отмечает, что за счёт средств бюджета города построить очистные сооружения нельзя. У муниципалитета не хватит собственных доходов.

В региональном МинЖКХ и энергетики имеется заявка на предоставление из областного бюджета субсидии на проектирование и строительство канализационно-очистных сооружений в Татарске, она включена в лист ожидания. Стоимость работ составит 780 миллионов рублей.

Фото Проблему очистки сточных вод обсудили депутаты Заксобрания Новосибирской области 2

«Степень изношенности основных очистных сооружений на территории Новосибирской области — более 50 процентов», — констатировал замминистра ЖКХ и энергетики Евгений Назаров. В планах на этот год — предоставление субсидии из бюджета региона на проектирование и стр

В планах на 2023 год — предоставление субсидии из бюджета региона на проектирование и строительство канализационно-очистных сооружений в Карасукском, Черепановском, Чулымском, Новосибирском районах, общий объем господдержки – более миллиарда рублей. Для ремонта систем очистки стоков в миниципальных образовательных учреждениях нужно более десяти миллиарда рублей и примерно пять лет.

Комиссия по экологии рекомендовала Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области провести подробный анализ необходимых расходов для строительства и реконструкции очистных сооружений, сетей водоотведения в муниципальных образованиях Новосибирской области, а также сделать мониторинг подрядных организаций, готовых к выполнению работ.

Министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин выразил мнение, что должно быть заложено защищенное финансирование на решение проблемы очистки и обеззараживания сточных вод.

Фото Проблему очистки сточных вод обсудили депутаты Заксобрания Новосибирской области 3

Решением комиссии признана актуальность проблемы значительного износа сетей водоотведения и очистных сооружений в большинстве муниципальных образований Новосибирской области, а также очистки и обеззараживания сточных вод, сбрасываемых в водные объекты при эксплуатации очистных сооружений. Необходимо принимать оперативные меры. Для этого областному Правительству предложили создать рабочую группу с участием депутатов регионального парламента, представителей министерств природных ресурсов, ЖКХ и энергетики, строительства.

«Коллеги-депутаты предложили на сессии, которая будет вносить изменения в закон о бюджете Новосибирской области, внести изменения, обеспечивающие финансирование ремонта очистных сооружений в городе Татарске при условии наличия актуальной проектно-сметной документации. Второй вопрос, не менее сложный, – работа с подрядчиком. На такие объекты подрядчиков в Новосибирской области единицы. Если говорить о проблеме целиком, то она актуальна для многих муниципальных образований региона, и Татарский район выступит в качестве пилотной площадки по комплексному решению этой проблемы», — резюмировал заместитель председателя комиссии Ярослав Фролов резюмировал.

 

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Автор:
Диана Джафарова
журналист

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