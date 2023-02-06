Ученые установили, что старые варианты коронавируса хранятся в телах оленей

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По словам американских ученых, варианты коронавируса Альфа и Гамма продолжают свою жизнь в организме белохвостых оленей.

Американские ученые установили, что старые варианты коронавируса хранятся в телах белохвостых оленей. Согласно данным, речь идет о давно забытых вариантах Альфа и Гамма, пишет Pravda.Ru.

«Мы еще не установили степень опасности, которую заражённый олень представляет для человека. Пока мы задокументировали лишь один случай передачи вируса от оленя к человеку», — рассказал вирусолог Корнельского университета Диего Дил.

Наиболее высокий риск заражения имеется у охотников и других людей, которые регулярно контактируют с животными. Учеными было проанализировано 5 500 образцов тканей оленей. Если в сезоне 2020 только 0,6% образцов дали положительный анализ на «ковид», то в сезоне 2021 этот показатель вырос до 21%.

Напомним, в Новосибирскую область привезли новую назальную вакцину от коронавируса.