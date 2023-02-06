Учиться в Европе: Румыния

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Румынские университеты перешли на болонскую систему, а их дипломы стали приниматься в европейских государствах. В Румынии работает около 90 аккредитованных высших учебных заведений, а среди наиболее престижных Клуж-Напокский университет, Бухарестский, Западный университет Тимишоары, Ясский университет.

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

Стоимость получения высшего образования и диплома международного образца в Румынии ниже чем во многих других странах Европы, но уровень знаний соответствует европейским стандартам. Россияне могут учиться в румынских ВУЗах только на платной основе; за счет участия в стипендиальных программах можно немного снизить стоимость обучения. В среднем учеба в Румынии стоит 2,5-3 тыс. евро в год.

Учеба в университете дает право на получение ВНЖ, и позволяет в будущем оформить ПМЖ и гражданство Румынии. Годы учебы учитываются при получении гражданства по программе натурализации. Если учеба в Румынии является одним из способов получить паспорт ЕС, то стоит проконсультироваться со специалистом по миграционному праву. Сервис MIGRATOP ведет рейтинг компаний, помогающих оформить гражданство Румынии, собирает отзывы и формирует индекс доверия к миграционным компаниям.

ПРИВИЛЕГИИ СТУДЕНТОВ И ВЫПУСКНИКОВ

Российские студенты румынских вузов могут:

претендовать на стипендию при отличной учебе и хорошем знании румынского;

бесплатно пользоваться медицинскими услугами, которые доступны при университетах;

трудоустроиться в любой из стран ЕС после получения диплома на упрощённых условиях;

начать бизнес в Румынии в течение одного года после обучения.

В крупнейших вузах страны образовательные программы доступны на румынском и на английском языке. Для поступления потребуется сертификат, подтверждающий уверенное владение румынским или английским языком. В некоторых университетах для иностранных студентов имеется возможность пройти курсы румынского языка с последующим зачислением на обучение.

Наиболее сложное, дорогое и продолжительное обучение на медицинских факультетах. Бакалавриат там может длиться шесть лет вместо четырех, а стоимость обучения в 2-3 раза больше, чем, например, по юридическому или техническому направлению. При этом именно медики и фармацевты являются наиболее востребованными на местном рынке труда.

В Румынии невысокие цены на жильё и питание, и, хотя в страны Шенгена с румынской визой не въехать, сама по себе страна является интересным туристическим направлением. Студенты румынских вузов имеют возможность подрабатывать во время учёбы, при условии, что тратят на работу не более 15 часов в неделю.