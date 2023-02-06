Фото: Густаво Зырянова / Сиб.фм

Перекрытую улицу Ленина в Новосибирске могут открыть раньше 10 февраля.

В Новосибирске улицу Ленина могут открыть раньше 10 февраля. Рассматривается вариант открытия 6 или 7 февраля. Об этом сообщает «АиФ-Новосибирск» со ссылкой на мэрию города.

Напомним, улицу перекрыли 4 ноября 2022 года для создания пешеходный зоны, над которой весели новогодние украшения.

Как ранее писал Сиб.фм, расходы на новогодние украшения Новосибирска составили 150 миллионов рублей.