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Улицу Ленина в Новосибирске могут открыть раньше 10 февраля

Фото Улицу Ленина в Новосибирске могут открыть раньше 10 февраля
Фото Улицу Ленина в Новосибирске могут открыть раньше 10 февраля

Фото: Густаво Зырянова / Сиб.фм

Перекрытую улицу Ленина в Новосибирске могут открыть раньше 10 февраля.

В Новосибирске улицу Ленина могут открыть раньше 10 февраля. Рассматривается вариант открытия 6 или 7 февраля. Об этом сообщает «АиФ-Новосибирск» со ссылкой на мэрию города.

Напомним, улицу перекрыли 4 ноября 2022 года для создания пешеходный зоны, над которой весели новогодние украшения.

Как ранее писал Сиб.фм, расходы на новогодние украшения Новосибирска составили 150 миллионов рублей.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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