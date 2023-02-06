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общество

В Новокузнецке мужчина улучшает жизнь инвалидов топором

Фото В Новокузнецке мужчина улучшает жизнь инвалидов топором
Фото В Новокузнецке мужчина улучшает жизнь инвалидов топором

Freepik, authors: zsv3207

Местный житель Новокузнецка ежедневно срубает прямые ледяные ступени топором, чтобы по ним могла проехать инвалидная коляска.

В Новокузнецке инвалид-колясочник и известная блогер Елена Бычкова поделились серьезной проблемой, которая часто возникает в городе зимой. По их словам, каждый год дворники делают большие ледяные ступени на дорогах, которые нельзя переехать на коляске, пишет Сибдепо.

Такой резкий перепад в виде ледяной ступени от снега на дорогу не каждый сможет преодолеть, например, маломобильные граждане, инвалиды-колясочники и мамы с детьми на колясках или санках. И если женщина с коляской все-таки сможет обойти участок, то для инвалида-колясочника такая ледяная ступень оказывается преградой, которую невозможно самостоятельно преодолеть.

«Каждое утро мой помощник выходит с топором и срубает прямые ледяные ступени, превращая их в пологие, по которым может проехать коляска», — поведала Бычкова.

Она также отметила, что расчищать дорогу приходится не только вблизи дома, но ещё и на пешеходных переходах, так как она передвигается по городу много и активно.

Напомним, в Новосибирске инвалиды пожаловались на недоступную парковку в аэропорту Толмачево.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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лед
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