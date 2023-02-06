В Новосибирске ФАС потребовала убрать рекламную «ГАЗель» с Гусинобродского шоссе

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В Новосибирске ФАС потребовала убрать с парковки «ГАЗель», которая рекламировала услуги.

В Новосибирске ФАС потребовала убрать припаркованную «ГАЗель» с Гусинобродского шоссе, которая нарушает закон о рекламе. Об этом рассказали в пресс-службе УФАС.

Как уточнили в службе, по законодательству запрещено размещать рекламу на транспортное средство без передвижения. На машине было объявление о покупке баллонов углекислоты, аргона, кислорода, электродов ESAB ОК-46 и номер телефона.

"Новосибирское УФАС России признало рекламораспространителей нарушившими закон о рекламе и предписало в срок до 28 февраля предоставить доказательства прекращения нарушения", — отметили в службе.

Как ранее писал Сиб.фм, новосибирцы обратили внимание на загоревшуюся ГАЗель на улице Гоголя.