Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

проиcшествия

В Новосибирске при уборке снега два человека сорвались с крыши

Фото В Новосибирске при уборке снега два человека сорвались с крыши
Фото В Новосибирске при уборке снега два человека сорвались с крыши

Фото: Денис Винокуров / Сиб.фм

В Новосибирске два человека упали с крыши во время уборки кровли от снега.

В Калининском районе Новосибирска во время уборки кровли от снега два человека сорвались с крыши. Об этом сообщил глава ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов на оперативном совещании.

По словам Орлова, 5 февраля в Калининском районе Новосибирска при очистке крыши на одном из зданий социального назначения произошло падение двух рабочих. Их госпитализировали в медучреждение.

Кроме этого, 1 февраля в Ленинском районе снежная масса с жилого дома упала на прохожего. Его также с травмами доставили в больницу.

Глава новосибирского МЧС предложил работать управляющими компаниями по проверке и очистке крыш от снега.

Как ранее писал Сиб.фм, 8-летний ребёнок попал в больницу из-за схода снега с крыши дома в Новосибирске.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дамир Трубников

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

21025
Опубликованы фото 20 погибших на СВО военнослужащих из Новосибирской области
8626
Бывший полпред в Сибири Сергей Меняйло попал под обстрел в зоне СВО
7530
Новосибирск попал в топ-3 самых загрязнённых городов России
5887
Новосибирский планетарий покажет в прямом эфире полёт зелёной кометы ZTF
4583
В Новосибирске электричка протаранила УАЗ в Первомайском районе
4574
В Новосибирске ввели режим ЧС из-за снега
4515
Не мигрень: онколог объяснил, когда головные боли могут быть признаком рака