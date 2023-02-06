В Новосибирске при уборке снега два человека сорвались с крыши

Фото: Денис Винокуров / Сиб.фм

В Новосибирске два человека упали с крыши во время уборки кровли от снега.

В Калининском районе Новосибирска во время уборки кровли от снега два человека сорвались с крыши. Об этом сообщил глава ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов на оперативном совещании.

По словам Орлова, 5 февраля в Калининском районе Новосибирска при очистке крыши на одном из зданий социального назначения произошло падение двух рабочих. Их госпитализировали в медучреждение.

Кроме этого, 1 февраля в Ленинском районе снежная масса с жилого дома упала на прохожего. Его также с травмами доставили в больницу.

Глава новосибирского МЧС предложил работать управляющими компаниями по проверке и очистке крыш от снега.

Как ранее писал Сиб.фм, 8-летний ребёнок попал в больницу из-за схода снега с крыши дома в Новосибирске.