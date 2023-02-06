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общество

В Новосибирске резко подорожали гробы

Фото В Новосибирске резко подорожали гробы
Фото В Новосибирске резко подорожали гробы

Фото: Pixabay.com

В Сибири, в том числе в Новосибирской области, заметили значительное повышение стоимости гробов.

В Новосибирской области подорожали гробы. Об этом со ссылкой на статистические данные сообщает агентство «ФедералПресс». Как пишет СМИ, на конец 2022 года стоимость гроба в регионе в среднем составила 5715 рублей, что на 23,8% больше, чем годом ранее.

При этом гробы в целом в Сибири подорожали на 20%. Самые высокие показатели в Тыве и Хакасии — 7,8 тысячи и 7,6 тысячи рублей. При этом в некоторых сибирских регионах цены значительно ниже: 4,8 тысячи в Томске и 2,9 тысячи в Омске.

Однако при сравнительно невысокой стоимости гробов в Томске подорожание в этом регионе за последнее время стало рекордным и составило 56,7%. Заметно выросла цена и в Республике Алтай — на 25%. Незначительным ростом цен отличились Иркутская область и Хакасия — 6,8% и 4%.

По подсчётам издания, за последние десять лет стоимость гробов в среднем в Сибирском федеральном округе увеличилась в 2,3 раза.

Напомним, ранее возле новосибирского крематория появились ледяной гроб, мопс и череп.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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