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В Новосибирской области за неделю заболели ОРВИ 20 тысяч жителей

Фото В Новосибирской области за неделю заболели ОРВИ 20 тысяч жителей
Фото В Новосибирской области за неделю заболели ОРВИ 20 тысяч жителей

Фото: Сиб.фм

В Новосибирской области выявили свыше 20 тысяч случаев ОРВИ.

В Новосибирской области за неделю выявили 20 тысяч случаев заболеванием ОРВИ. Об этом рассказал глава регионального Минздрава Константин Хальзов на оперативном совещании.

Хальзов отметил, что скорая помощь выезжала на вызовы 15987 раз. В это число входят пациенты и с коронавирусом.

Также, по его словам, за неделю ОРВИ заболело 20267 человек. Гриппом болеют 1085 жителей области.

Глава Минздрава добавил, что медицинские учреждения продолжают работать в режиме повышенной готовности.

Как ранее писал Сиб.фм, поликлиники Новосибирска перешли на ежедневный режим работы из-за резкого роста ОРВИ: врачи будут принимать больных даже в выходные до 20:00.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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