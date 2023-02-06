В новосибирском Академгородке построят новый ледовый спорткомплекс

Фото: Густаво Зырянова / Сиб.фм
В новосибирском Академгородке построят новый ЛДС.
В Академгородке на улице Полевая построят новый ледовый спортивный комплекс. Постановление о создании комплекса появилось на сайте мэрии Новосибирска.
В сообщение говорится, что крытый ледовый спорткомплекс будет около 10,5 тысячи квадратных метров. Данный участок находится возле образовательного центра «Горностай», а также большого футбольного поля.
Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске на Михайловской набережной открыли самый длинный в мире ледовый каток
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