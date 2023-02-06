Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

В новосибирском Академгородке построят новый ледовый спорткомплекс

Фото В новосибирском Академгородке построят новый ледовый спорткомплекс
Фото В новосибирском Академгородке построят новый ледовый спорткомплекс

Фото: Густаво Зырянова / Сиб.фм

В новосибирском Академгородке построят новый ЛДС.

В Академгородке на улице Полевая построят новый ледовый спортивный комплекс. Постановление о создании комплекса появилось на сайте мэрии Новосибирска.

В сообщение говорится, что крытый ледовый спорткомплекс будет около 10,5 тысячи квадратных метров. Данный участок находится возле образовательного центра «Горностай», а также большого футбольного поля.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске на Михайловской набережной открыли самый длинный в мире ледовый каток

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дамир Трубников

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

20885
Опубликованы фото 20 погибших на СВО военнослужащих из Новосибирской области
8505
Бывший полпред в Сибири Сергей Меняйло попал под обстрел в зоне СВО
7460
Новосибирск попал в топ-3 самых загрязнённых городов России
5831
Новосибирский планетарий покажет в прямом эфире полёт зелёной кометы ZTF
4545
В Новосибирске ввели режим ЧС из-за снега
4475
Не мигрень: онколог объяснил, когда головные боли могут быть признаком рака
4398
В Новосибирске электричка протаранила УАЗ в Первомайском районе