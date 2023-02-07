Что будет с процедурой банкротства в 2023 году

Фото: Федресурс, Ксения Гусарова

В 2023 году ожидаются существенные изменения в прохождении процедуры банкротства для физических лиц на законодательном уровне. Они связаны с увеличением количества должников, которые проходят процедуру банкротства.

Статистика банкротств на данный момент

Число граждан, включая ИП, признанных банкротами в 2022 году, составило 278 137, что на 44,2% больше, чем в 2021 году. Другие аналитические показатели смотрите на сайте Федресурса.

Показатели роста количества банкротств граждан с 2015 по 2022 год смотрите на графике, статистические данные предоставил Федресурс.

Мораторий на банкротство, который приняли весной в 2022 году, закончился, продлевать его в 2023 правительство не планирует. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в начале сентября прошлого года. Обсуждается применение моратория для отдельных групп субъектов экономической деятельности.

Изменения правил судебной процедуры банкротства

Ужесточаются правила проверки финансового состояния должника. В 2021 году частично сняли запрет на реализацию единственного жилья должников. Выселить такого должника кредиторы не смогут, они обязаны предоставить иное жилье, пусть и менее комфортное. За подробными бесплатными консультациями по защите имущественных прав должника можно обратиться к финансовому управляющему «Эксперта права».

Роль финансового управляющего

Финансовый управляющий контролирует имущество и расходы человека, который проходит процедуру банкротства, принимает меры для погашения долгов и удовлетворения требований кредиторов. Управляющий договаривается о реструктуризации долгов или организует торги по продаже имущества. Без разрешения финансового управляющего банкрот не может открыть или закрыть банковский счет.

Ожидается изменение порядка назначения финансовых управляющих, которые являются обязательными участниками банкротных дел в арбитражных судах.



На данный момент должник или кредитор может попросить назначить ему конкретного финансового управляющего, указав об этом в заявлении. После принятия поправок в закон назначение управляющего будет происходить в случайном порядке.

Обсуждаются изменения в правилах реализации имущества и размере вознаграждения для управляющего, законопроект об этом уже на рассмотрении в правительстве.

Что касается стоимости процедуры банкротства, то она вырастет из-за изменения правил реализации имущества. Цены на услуги арбитражного управляющего повысятся, что отразится на стоимости всей процедуры банкротства. Если у вас есть долги, то успейте пройти процедуру банкротства в январе и феврале этого года по прошлогодним ценам. Пока вы думаете, в ФЗ-127 внесут изменения, и списать долги будет сложнее и дороже.

Изменения во внесудебной процедуре через МФЦ

Президент поручил правительству и банкам России до 1 июня 2023 года внести изменения в законодательство для облегчения процедуры банкротства гражданам через МФЦ. Во внесудебном банкротстве планируется расширить диапазон размер долгов физлиц от 25 т. р. до 1 млн. р. Как на самом деле будет работать этот законопроект — увидим летом этого года.

Кто будет в выигрыше, а кому лучше поторопиться

В закон о банкротстве вносятся изменения и списывать долги банкротам с имуществом становится сложнее. Должникам, не имеющим имущество, а только социальные выплаты, расширяют возможности для прохождения процедуры бесплатного банкротства через МФЦ. Все, кто имеет долги, имущество и доход, могут списать неподъемные кредиты, долги по ЖКХ и налоги через судебную процедуру банкротства. Цитата директора юридической компании «Легальный метод» Натальи Медведевой:

«Ажиотаж по банкротству продолжится, будем следить за ключевыми изменениями в законе ФЗ-127 и работать в рамках поправок — депозиты, выбор арбитражных управляющих, торгов по реализации имущества. В целом, будем выстраивать свою работу в 2023 году по этому направлению».

Для точного понимания, подходит ли ваш случай для списания долгов, рекомендуем обратиться за бесплатной консультацией в юридическую компанию «Легальный метод», она специализируется в работе с законом №ФЗ-127 «О несостоятельности (банкротстве)».



«Легальный метод»

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