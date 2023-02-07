День Федора-поминальника 8 февраля: почему снятся покойники и нужно ли идти на кладбище в этот день

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Готовьтесь! В народе считается — в день Федора-поминальника к людям приходят покойные, родные и близкие, о которых они давно не вспоминали.

Как правильно «вспомнить» усопших

По устойчивому народному поверью, в этот день покойники тоскуют по своим близким и по родной земле. Чтобы их успокоить, утром 8 февраля нужно сходить в церковь и поставить свечи за упокой. Не лишним будет и провести специальные обряды, ограждающие дом от нечисти и злых духов. Например, положить под входную дверь топор, а над косяком закрепить веточку можжевельника.

Также у наших предков было принято ходить в этот день на кладбище, а также устраивали поминальный стол, на котором на ночь оставляли ритуальные блюда для покойных «родителей».

Почему снятся покойники 8 февраля?

В календаре славян было несколько дней, когда души умерших могли выйти на контакт с живыми, повлиять на ход жизни в мире людей. Один из таких дней — Федор-поминальник.

Души, которых достойно помянули, обретали спокойствие, не вредили живым. Те же, кто бранил умерших, отказывался достойно вспомнить их жизнь обижал душу умершего — зарождал в ней гнев.

Попавший к мертвецу в объятья мучился от кошмаров, видел наяву призраков, ощущал свою скорую смерть. Все это приводило к депрессии, бредовым состояниям.

Если и вам в ночь на Федора-поминальника приснился кто-то из родных усопших (особенно в кошмарном сне), посетите место его захоронения, рекомендуют эксперты православного портала ПравМир.ру. По их словам, нужно искренне помолиться за упокой души этого человека (необязательно в церкви) или поставить заупокойную свечку в храме.

По мнению эзотериков, видения ночи с 7 на 8 февраля отражают наше истинное состояние. Если приснились радостные и цветные сюжеты, значит, в настоящий момент у вас в жизни происходят позитивные перемены (даже если кажется, что это не так). Если же сновидения были тяжёлыми, тревожными – нужно напрячься и в реальности. Скорее всего, вокруг вас происходит нечто не очень хорошее.