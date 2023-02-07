Эндокринолог рассказала о простой привычке, которая продлевает молодость

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По словам эндокринолога Зухры Павловой, речь идет о привычке пить воду.

Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала о простой привычке, которая продлевает молодость и улучшает здоровье. По ее словам, речь идет о привычке пить воду, пишет RuNews24.ru.

Как отмечает специалист, человеческий организм больше чем на половину состоит из воды, однако производить ее в достаточных количествах для восполнения запаса он не может, поэтому большую часть жидкости приходится получать извне.

Эндокринолог добавила, что вода выполняет в организме функцию детоксикации. Она рекомендует начинать утро со стакана воды и в течение дня выпивать не меньше 35-40 мл воды на килограмм веса.

Напомним, врач-эндокринолог Алиметова назвала факторы, влияющие на здоровье щитовидной железы.